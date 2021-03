Lazio, Luis Alberto in posa con il Papu Gomez e la sua maglia - FOTO

Sosta per le nazionali, con le squadre di Serie A che si allenano a ranghi ridotti e a ritmi non troppo alti in attesa dei ritorni dei loro calciatori chiamati con le rispettive rappresentative. Dalla Spagna, su un profilo Twitter è stata pubblicato uno scatto tra Luis Alberto, che spesso approfitta durante le soste per tornare a Siviglia e svolgere sedute personalizzate e sessioni di Yoga. Nella foto, lo spagnolo è in compagnia di un altro signore, ma soprattutto del Papu Gomez, passato agli andalusi a gennaio, mentre insieme espongono la maglia biancorossa dell'argentino.

x 2 pic.twitter.com/Ya3WQmNHhn — Juan Antonio Venegas (@javenegas61) March 26, 2021

