Lazio, Luis Alberto ospite di MTV Cribs: "Vi mostro il mio tesoro" - VIDEO

MTV Cribs è lo storico show che mostra le case delle star e dei vip. Ad oggi c'è anche una versione italiana e tra le tante personalità anche il Mago della Lazio Luis Alberto ha aperto le porte di casa sua e in particolare della stanza a cui tiene di più ovvero quella dove c'è la consolle: "MTV ti presento il mio tesoro. Qui passo tutto il mio tempo libero, è questa la mia passione più grande. Passo molto tempo con i tifosi giochiamo insieme online, mi diverto un casino. Metto le cuffie e mi isolo da tutto, sto con la gente che mi segue e mi diverto e credo anche loro. Sono ragazzi che mi seguono in televisione e all'improvviso si ritrovano a giocare con me. La mia squadra porta il nome della mia cittadina di origine, Cadice. I tifosi sanno che sono io perché ho la carta speciale del gioco, la carta che abbiamo solo noi giocatori professionisti, se vincono ci scherzano sopra, se perdono capita che mi insultino (ride, ndr). Gioco con un 4-2-2-2, mi piace giocare offensivo, nel mio team ho Maldini, Sergio Ramos, ma anche Ronaldo il fenomeno e Cristiano Ronaldo. Quando sono in trasferta? Ho la consolle portatile, giochiamo molto nei momenti liberi sia in viaggio che in ritiro".

Anche la moglie Patrica ha partecipato al programma raccontando come ha deciso di decorare questa speciale stanza: "Pensavo fosse carino decorare la stanza con le foto che rappresentino la sua carriera dall'inizio ad oggi. C'è una foto per ogni club in cui ha giocato".

