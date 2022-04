Lazio, Luis Alberto torna in campo: la felicità del Mago - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Un venerdì pomeriggio che porta buone notizie per Maurizio Sarri. Nell'antivigilia della partita contro il Genoa, il tecnico toscano ha ritrovato tutti i suoi uomini, eccetto Andrè Anderson. Infatti in campo si è rivisto anche Luis Alberto, che in questa settimana non si è mai allenato visto l'attacco influenzale che lo ha colpito. Il Mago dovrebbe comunque essere in vantaggio su Basic e spera dunque in una maglia da titolare nella trasferta di domenica. Come dimostrato sui social, Luis Alberto è super felice di essere ritornato in gruppo e su Instagram pubblica uno scatto della sessione di allenamento scrivendo: "Ritorno in gruppo". Le valutazioni del caso spetteranno solo a Sarri, ma la mezzala vuole strappare la titolarità e chissà che non possa essere proprio lui a comandare con Milinkovic e Lucas Leiva il centrocampo.