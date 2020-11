Lazio, Luis Alberto: "Un punto prezioso. Si continua a lavorare, sempre insieme" - FT

Luis Alberto chiude, almeno per il momento, la serie di post pubblicati dai giocatori della Lazio su Instagram. Praticamente tutti i biancocelesti, infatti, hanno esultato per il pareggio contro la Juventus, condividendo la gioia con i propri followers di Instagram. Il 'Mago' non è stato da meno, e ha scritto: "Un punto molto prezioso. Continuiamo a lavorare, sempre insieme".

