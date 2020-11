Lazio, Radu in lista Serie A per Vavro: Lulic torna a gennaio?

Stefan Radu è sceso in campo contro la Juventus, la Lazio ha ritrovato il suo 'Boss'. L'annuncio del suo ingresso nella lista dei 25 della Serie A era arrivato ieri nella conferenza stampa di Inzaghi, mancava soltanto l'ufficialità del sostituto. Il prescelto è stato Vavro, che a questo punto, essendo fuori anche dalla lista Champions, non sarà a disposizione del tecnico in nessuna competizione.

LULIC - Gennaio può essere il mese del ritorno in lista di capitan Senad Lulic. Inizialmente si pensava che il rientro avvenisse in contemparanea con quello dell'altro senatore Stefan Radu. Negli ultimi giorni però Radu ha bruciato le tappe, convincendo Inzaghi a scegliere di modificare la lista prima di Lazio - Juventus. Con Lulic la cautela sarà massima, considerando l'assenza in gare ufficiali dal 5 febbraio (Lazio - Hellas Verona) e le due operazioni alla caviglia. Le buone notizie arrivate da Formello negli ultimi venti giorni spingono all'ottimismo, affinché Lulic possa riprendere "il posto in lista come è giusto che sia". Parola di ieri di mister Inzaghi.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER INZAGHI

LAZIO - JUVENTUS, IL NOSTRO PEZZO PARTITA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO