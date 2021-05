Lazio, Luiz Felipe convocato in Nazionale. Leiva: "Stai raccogliendo i frutti..." - FOTO

Luiz Felipe può festeggiare la convocazione nella Seleção Olimpica in vista di Tokyo 2020. Una soddisfazione per il difensore della Lazio, arrivata alla vigilia del derby della Capitale. Il classe '97 ha condiviso la propria gioia con i followers di Instagram, ma sono giunti dei complimenti anche dai compagni di squadra. È il caso di Lucas Leiva, che ha scritto: "Stai già raccogliendo i frutti della tua perseveranza e determinazione in questo periodo di recupero. Sono felice per te, congratulazioni".

