Lazio, Luiz Felipe mette all'asta la maglia: "Insieme vinceremo questa sfida" - FT

In giorni complicati per l'emergenza Coronavirus, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport stanno tentando di dare un aiuto a coloro che sono in difficoltà o, per esempio, alle strutture ospedaliere, in prima linea nella lotta contro il virus. Anche Luiz Felipe si è voluto unire a questi 'campioni di solidarietà', mettendo all'asta la propria maglia sul sito desafiocorona.com.br.Il brasiliano ha spiegato l'iniziativa in un post su Instagram: "Fate la vostra donazione e otterrete la mia maglia autografata. I giocatori di tutto il mondo stanno partecipando. Insieme vinceremo questa sfida".

