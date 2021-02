Lazio, Luiz Felipe tifa per i compagni da casa: "Andiamo famiglia!" - FOTO

Gara importante quella di questa sera per la Lazio che allo stadio Olimpico sfida il Cagliari di Di Francesco. Match che mister Inzaghi ha potuto preparare con quasi tutti i titolari fatta eccezione di Cataldi e Strakosha, infortunati, e di Luiz Felipe che sarà out almeno fino ad aprile. Il brasiliano però sostiene la squadra da casa come dimostra la Instagram story pubblicata al fischio d'inizio: "Andiamo famiglia!".

