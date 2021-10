Lazio, Luka Romero tra i migliori giovani talenti secondo il The Guardian: "Lui il nuovo Messi"

Come accade di consueto, il The Guardian ha stilato la lista dei migliori giovani talenti del momento. E nell'elenco è rappresentata anche un po' di Lazio. Il giocatore "prescelto" è Luka Romero. Di lui si legge: "Il suo aspetto fisico simile a quello di Leo Messi è piuttosto curioso nonostante sia destro. Può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo offensivo. Una scoperta del Maiorca, ha iniziato a essere considerato il nuovo Messi quando ha debuttato in campionato all'età di 15 anni nel giugno 2020". L'argentino, arrivato a Roma nell'ultima sessione di calciomercato, ha debuttato in biancoceleste ad agosto: mister Maurizio Sarri - che ne ha sottolineato qualità e determinazione in conferenza stampa - l'ha fatto entrare in campo nei dieci minuti finali della sfida contro lo Spezia. Romero, che a novembre spegnerà 17 candeline, è stato chiamato a sostituire Felipe Anderson. La sua esperienza con la Lazio è solamente all'inizio. I tifosi biancocelesti li ha già conquistati e, a quanto pare, anche gli addetti ai lavori in ambito internazionale.

