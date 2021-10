Argentina, Lautaro Martinez salta la gara contro il Paraguay: il motivo

Secondo quanto riportato da Sports Center Spagna, l’attaccante argentino Lautaro Martinenz impegnato con la nazionale per le qualificazioni al mondiale del Qatar 2022 salterà il match contro il Paraguay. Il motivo sarebbe un problema muscolare dovuto all'accumulo di partite giocate. Non si sa ancora l'entità precisa dell'infortunio e se lascerà o meno il ritiro per fare rientro in Italia, si attendono sviluppi sulle sue condizioni.

BAJA DE ÚLTIMO MOMENTO: en #ESPNF12 informaron que Lautaro Martínez se perderá el partido vs. Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas. pic.twitter.com/M8LZzCbX7s — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2021

