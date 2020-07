Lazio, Lukaku e l'esultanza misteriosa: era per il fratello Jordan - FOTO

Dopo il gol del 3-0 al Genoa, Romelu Lukaku ha festeggiato la doppietta con un gesto che ha incuriosito tutti, non solo i tifosi dell'Inter: si è battuto le dita sull'avambraccio sinistro, come a indicare qualcosa. Svelato il mistero dell'esultanza: l'attaccante nerazzurro su Instagram ha pubblicato le foto della partita al Ferraris e dedicato il post al fratello Jordan, esterno della Lazio, che ieri ha compiuto 26 anni. "Tanti auguri sangue del mio sangue, tu sei il mondo per me" ha scritto "Big Rom". Tra le sue storie ha poi lasciato altri messaggi.

