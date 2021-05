Lazio, Lulic e Parolo ai saluti: addio amaro per i due senatori biancocelesti

Finisce qui la storia d'amore tra la Lazio e Lulic e Parolo. I due senatori biancocelesti salutano dopo una stagione agrodolce che verrà ricordata per il mancato ingresso in Champions e conclusa con la sconfitta per 2-0 in casa del Sassuolo. Gli ultimi 90 minuti sono stati un'agonia per due calciatori che avrebbero meritato un contorno sicuramente diverso nel giorno del loro addio, senza contare l'assenza del pubblico e il mancato saluto con i tifosi biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, soprattutto per il bosniaco è un epilogo amaro dato che da parte della società non sarebbe arrivata alcuna chiamata per discutere di un eventuale rinnovo. Lo ha confermato anche la moglie del giocatore, Sandra Lulic, che qualche giorno fa aveva confermato questa indiscrezione con un commento piccato sui social.

