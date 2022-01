Lazio, Lulic spegne 36 candeline: gli auguri della società

Giornata speciale quella di oggi per Senad Lulic che festeggia il suo compleanno. Sono 36 candeline per l’ex biancoceleste. Nonostante non faccia più parte del club per lui ci sarà sempre un posto speciale nel cuore della società e dei tifosi. Ha fatto sognare e gioire i laziali con quel gol al 71’ nella finale di Coppa Italia contro gli eterni rivali. La società ha voluto porgergli i più sentiti auguri attraverso i canali ufficiali, con un messaggio speciale: “Per dieci anni ha vestito la maglia della Lazio ed ogni volta che usciva dal campo era sempre intrisa di sudore. Un giocatore che ha dato sempre tutto, mettendo in mostra ottime qualità e un forte senso di abnegazione. Un giocatore che poi si è tramutato in eroe. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”

