Gol, favoriti e il "rischio" extra-time: le quote di Lazio - Udinese

Lazio e Udinese sono pronte a sfidarsi oggi pomeriggio all'Olimpico di Roma nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Sarri, con la zona Champions a grande distanza, devono concentrarsi su ogni cammino alternativo per poter centrare comunque la qualificazione alle coppe europee. Dall'altra parte, la formazione di Cioffi rischia di sprofondare in zone pericolose: lo 0-2 incassato allo Stadium è il secondo KO di fila per il gruppo bianconero, a soli quattro punti dal Cagliari terzultimo. Colei che uscirà vincitrice della partita odierna, affronterà ai quarti di finale il Milan di Pioli, che ha superato il Genoa in rimonta col risultato di 3 a 1 grazie alle reti di Giroud, Leao e Saelemaekers.

LE QUOTE DA TENER D'OCCHIO - La Lazio pare essere una sorta di "regina" degli Over 2.5. Segna e subisce tanto, ne ha centrati 18 nelle ultime 22 gare. Sette, invece, le partite con i friulani protagonisti che si sono conclude con almeno tre gol. La prima combo consigliata è quella che "mixa" il successo dei biancocelesti e, appunto, il segno Over: la quota è di 2.45 su Snai. Tenendo a mente il favore del pronostico di cui godono Immobile e compagni, non è da escludere che la gara si faccia più equilibrata di quanto previsto. La possibilità che la rete decisiva arrivi ai tempi supplementari è tutt'altro che remota: per Snai vale 3.90.

MARCATORE E RISUTATO ESATTO - Contro la Salernitana è stata la gara di Milinkovic, in Coppa Italia potrebbe arrivare il passaggio del testimone? Il Mago dopo il Sergente, la combo che mette insieme l'1 e la rete di Luis Alberto vale 4.15 se si opta per Sisal. Per quanto riguarda il risultato esatto, lo score consigliato è il 2-1: i risultati che lo precedono nelle quotazioni danno i biancocelesti vincenti di misura, oppure il pareggio per 1 a 1. L'ultimo mercato consigliato è quello del Multigol. Contro l'Udinese i bookie si attendono una gara dal risultato non scontato, oltre all'arrivo di più di un paio di gol. L'arrivo di 3 o 4 marcature nell'arco del match vale 2.45 su Snai, 2.50 su William Hill.

