Lazio, Maffei: “Con il Bruges orgogliosa e determinata. L’errore di Patric...”

La Lazio strappa un pareggio prezioso a Bruges, nonostante le assenze. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Fabrizio Maffei: "La gara di ieri è stata tremendamente bella, non speravo in un'impresa di questo tipo. Ho visto una lazio orgogliosa, bella e determinata rispetto al modo in cui è arrivata alla partita. Peccato non averla vinta, si poteva fare. Purtroppo l'errore di Patric ha cambiato il risultato, è un ragazzo che non riesco a criticare più di tanto. Ha sempre dato il massimo, è uno che si carica e carica il compagno, poi però si lascia andare ad alcune sciocchezze evitabili. Mi auguro ci sia ancora modo di migliorarsi, ma ad avercene di giocatori così vogliosi ed attaccati alla maglia. Mi è piaciuto molto Milinkovic, ha dimostrato la sua caratura interprentando con maturità la gara. Ora mi aspetto altre gare di grande fatica, se a scendere in campo saranno sempre gli stessi sarà dura. A Torino non sarà facile, anche se Giampaolo deve lavorare molto. E' una trasferta insidiosa, sarebbe stato meglio poterlo affrontare in altre condizioni. Il recupero di alcuni giocatori è fondamentale, anche se devo dire mi ha sorpreso piacevolmente Akpa Akpro".