Lazio, Maffei: "Derby vinto meritatamente. Su Romero..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, in onda su New Sound Level, è intervenuto il noto giornalista Fabrizio Maffei per parlare della prossima sifda della Lazio , del derby e di alcuni singoli:

"Non amo fare pronostici e guardare in casa degli altri, noi dobbiamo fare il nostro. Giocheremo per ultimi e al 90' di Lazio-Monza tireremo le somme, sperando possa essere un turno favorevole. Romero è piccolino, mi ha fatto anche un po' pena quando ha puntato Smalling, ma sappiamo che non sono quelle le sue qualità. Lui deve saper sfruttare le sue doti, in allenamento dicono che sia un fenomeno, non si può pretendere che si metta in mostra per dominio nel campo. Sarri lo può far crescere dal punto di vista caratteriale e tecnico, deve un po' calmare la sua irruenza, dovuta anche dal poco spazio in squadra, rispetto a quello che si attendeva".

DERBY - "Io lo vivo molto male, lo sento in maniera cardiologica a poche ore dall'inizio. Non pensavo ci potesse essere un successo così limpido, per come eravamo incerottati. La Lazio ha giocato meglio, ha indovinato l'approccio alla partita e il disegno tattico e ha saputo non lasciare spazi ai lanci della Roma. Gli ha imposto di fare il gioco che non hanno e quindi sono stati costretti a lanciare, ma i nostri straordinari difensori sono stati in grado di respingerli. Devo dire che Casale, Romagnoli e Provedel mi lasciano tranquilli, penso che per qualche anno abbiamo sistemato un reparto. Lazzari? Continua a portarsi dietro il difetto che in fase difensiva o anticipa l'avversario, sennò non mette mai il piede provando lo scontro, è un po' troppo leggero. In fase propositvia è straordinario. E' stata una vittoria giusta e meritata".

CONFERENCE LEAGUE - "Abbiamo sbagliato a dare giudizi prima, il destino regala sorprese amare. E' stata una retrocessione nella terza coppa europea, ma non voglio pensare che la Lazio debba uscire dalla coppa. Io me la giocherei fino in fondo, è una competizione diversa dallo scorso anno e con un'altra caratura, resta una coppa europea. Sarebbe bella vincerla per far capire che basta la mano sinistra per portarla a casa".

GOL FATTI E SUBITI - "Avere la seconda miglior difesa del campionato è confortante, non succedeva da molti anni. Credo che la Lazio abbia trovato una difesa su cui poggiarsi nel presente e nel futuro, ci dà serenità. Una gran coppia difensiva, ben amalgamata e che non prevede un dominante, sono alla pari, veloci, forti di testa e sanno impostare bene. A questo si aggiunge un portiere che esce e para bene anche tra i pali. Migliorerei solo Marusic in fase di copertura, perché si perde un po' troppo l'uomo sui cross e sui lanci avversari".