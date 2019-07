Lazio, malattia Mihajlovic: la vergognosa scritta dei tifosi romanisti - FOTO

Solidarietà, affetto, amore. La malattia di Sinisa Mihajlovic è stata in grado di abbattere le barriere calcistiche, generando un coro unico di voci che si è stretto attorno all'ex Lazio per augurargli una pronta guarigione. Ma c'è sempre qualcuno fuori dal coro. Quest'oggi a Roma, infatti, è spuntata una vergognosa scritta per insultare il serbo: “Sinisa porco”, firmato ASR. Chiaro, dunque, che il mittente del messaggio sia una frangia di tifosi romanisti. Inqualificabili, vigliacchi. Ma non sarà una voce d'odio a spezzare l'amore che sta circondando il tecnico del Bologna, tutta Italia è al fianco dell'ex biancoceleste.