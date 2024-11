Lazio, Mandas convocato dalla Grecia: gli impegni di Nations League

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina la sosta per le Nazionali, dopo la partita contro il Monza la Lazio si fermerà per la terza volta in questa stagione con la speranza di farlo con il miglior risultato possibile, così da poter affrontare le due settimane di stop con la massima serenità e concedere anche ai calciatori che andranno in Nazionale la possibilità di viversi il proprio momento con la concentrazione richiesta. In tal senso, stanno già uscendo i nomi dei primi convocati e tra le prime a comunicare la lista c'è la Grecia che, come da qualche mese a questa parte, ha confermato la convocazione di Christos Mandas per le partite contro Inghilterra e Finlandia, valide per la quinta e la sesta giornata di Nations League.