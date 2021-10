Lazio, Marani: "Felipe Anderson importante, ma la rosa non è completa"

I nuovi innesti della Lazio stanno dando risposte soddisfacenti, ma per Matteo Marani la rosa biancoceleste non è completa. Il giornalista, presente negli studi di Sky Sport, ha detto: "Alcuni innesti sono stati importanti, su tutti Felipe Anderson. Lo ha riconosciuto lo stesso Sarri che è il regista occulto della squadra. Gli interventi si sono riscoperti anche utili, vedi Pedro. Il problema è che non è completa. Quando si alza il possesso palla va fuori giri, se torna a giocare come sa vince e convince. Sarri ci sta provando a dare la sua impronta, ma credo la squadra stia seguendo la sua natura".