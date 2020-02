Lazio, Marani: "Scudetto? Tra i due litiganti... Caicedo non ce l'ha nessuno"

La Lazio è pienamente in lotta per lo Scudetto e ai microfoni di Sky Sport Matteo Marani ha dedicato alla squadra biancoceleste un approfondimento: "La Lazio alla lunga qualcosa può pagare dal punto di vista della lunghezza della rosa. Io trovo molte similitudini con la Lazio del '74, perché anche lì c'era un allenatore di un certo tipo, partì come sorpresa e arrivò a fare un'impresa straordinaria. Allora però si giocava su 30 giornate e le rose erano di 15-16 giocatori, oggi ne sono richiesti 20-22 per arrivare a fare un'intero campionato. Parma però ci dice oggettivamente un'altra cosa: la Lazio è partita con 5 riserve, Lulic, Radu, Correa, Milinkovic e Lazzari non c'erano e ha vinto su un campo difficilissimo e contro una squadra che incassa pochissime reti. Non ha segnato Immobile e la Lazio ha vinto con gol di Caicedo".

SU CAICEDO - "L'ecuadoriano è arrivato a 8 reti e io lo considero il miglior dodicesimo uomo di questo campionato. Il primo cambio che porta questo tipo di rendimento qui non ce l'ha nessuno. Non ce l'ha l'Inter, non ce l'ha la Juventus. Se si sommano i gol di Higuain e Dybala si arriva a 10, Caicedo giocando meno ne ha fatti 8 da solo. Luis Alberto è in uno stato di grazia in questo momento, è un giocatore determinante, trascinante. Ieri quando ripartiva palla al piede faceva risalire tutta la Lazio. Il gruppo poi è molto unito e compatto. Sulla partita di ieri per completezza di informazione c'è stato un episodio molto dubbio alla fine, però al di la di questo la Lazio ha una leggerezza superiore a Inter e Juventus".

LOTTA SCUDETTO - "La Lazio arriva veramente da dietro e quindi magari nello scontro tra le due, gode la terza. L'ipotesi è la più difficile, ma ieri ha ottenuto una vittoria di spessore, di livello. Con l'Inter faremo la valutazione definitiva. Quest'anno la Lazio ha battuto la Juventus due volte senza discussioni, soprattutto in Supercoppa Italiana. A Milano contro l'Inter ha perso ma ha giocato meglio dei nerazzurri. La cosa incredibile è che abbia perso i punti a Ferrara. La Lazio ha perso sul campo dell'ultima in classifica in una partita dominata a lunghi tratti. Ha lasciato in giro tanti punti, quelli oppure al derby d'andata".

LAZIO, CALENDARIO A CONFRONTO CON JUVENTUS E INTER

LAZIO, I NUMERI DEL MATCH DI PARMA: CHE LUIS ALBERTO!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE