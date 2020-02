Lazio, calendari a confronto: 15 giornate alla fine, ecco cosa aspetta le contendenti al titolo

Parma espugnata e Lazio sempre più in alto, a solo un punto dalla coppia di testa formata da Inter e Juventus. L’Inter che sarà la prossima avversaria dei biancocelesti in campionato. Scontro al vertice all’Olimpico, partita che potrà dire di più sul cammino futuro di entrambe le squadre, anche se ovviamente il percorso rimane molto lungo e definire la partita come “decisiva” appare piuttosto forzato. La Lazio ci arriva dopo un girone d’imbattibilità, l’ultima sconfitta risale proprio alla gara d’andata coi nerazzurri, gara per altro giocata molto bene dalla squadra di Inzaghi e persa immeritatamente. Un cammino clamoroso che ha lanciato la Lazio nell’élite del calcio italiano, a contendere lo scudetto a due corazzate come Inter e Juventus. Non si nasconde più nessuno a Formello, Luis Alberto l’ha detto chiaramente: “Non possiamo parlare solo di Champions quando siamo a meno uno dalla Juve”. Questo non vuol dire che si facciano voli pindarici, che ci si monti la testa. La Lazio ha costruito il suo successo sull’umiltà, sullo spirito di gruppo, sul talento, sulla voglia di superare i propri limiti. Concetti che non verranno smarriti, assicurano i protagonisti. Ora ovviamente entra in gioco anche il fattore calendario. Mancano quindici gare alla fine del campionato, la Lazio da ora in poi giocherà una volta a settimana, mentre bianconeri e nerazzurri saranno impegnati nelle coppe a partire già da questa settimana con l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Segnaleremo quindi gli impegni delle tre contendenti giornata per giornata e tra ogni appuntamento di campionato evidenzieremo impegni già stabiliti e poi eventuali nelle coppe di Inter e Juventus. Date e orari delle gare di campionato sono fissati fino alla 30a giornata.

*Impegni infrasettimanali: Inter-Napoli (Semifinale andata Coppa Italia, 12/2 ore 20.45); Milan-Juventus (Semifinale andata Coppa Italia 13/2, ore 20.45).

24a GIORNATA:

-LAZIO-INTER (16/2 ore 20.45);

-Juventus-Brescia (16/2, ore 15).

* Impegni infrasettimanali: Ludogorets-Inter (16esimi Europa League, 20/2, ore 19).

25a GIORNATA:

-Genoa-Lazio (23/2 ore 15);

-Inter-Sampdoria (23/2 ore 20.45);

-Spal-Juventus (22/2 ore 18).

*Impegni infrasettimanali: Inter-Ludogorets (16esimi Europa League, 27/2, ore 21); Lione-Juve (Ottavi Champions League, 26/2, ore 21).

26a GIORNATA:

-Lazio-Bologna (29/2, ore 15);

-JUVENTUS-INTER (1/3, ore 20.45).

*Impegni infrasettimanali: Juventus-Milan (Semifinale ritorno Coppa Italia, 4/3, ore 20.45); Napoli-Inter (Semifinale ritorno Coppa Italia, 5/3, ore 20.45).

27a GIORNATA:

-Atalanta-Lazio (7/3, ore 18);

-Inter-Sassuolo (8/3 ore 15);

-Bologna-Juventus (8/3, ore 18).

*Impegni infrasettimanali: Inter eventuale andata degli Ottavi di Europa League il 12/3.

28a GIORNATA:

-Lazio-Fiorentina (15/3, ore 12.30);

-Juventus-Lecce (13/3, ore 20.45);

-Parma-Inter (15/3 ore 18).

*Impegni infrasettimanali: Juventus-Lione (Ottavi ritorno Champions League, 17/3, ore 21). Inter eventuale ritorno Ottavi Europa League il 19/3.

29a GIORNATA:

-Torino-Lazio (21/3 ore 15);

-Inter-Brescia (22/3 ore 20.45);

-Genoa-Juventus (21/2 ore 18).

30a GIORNATA:

-Lazio-Milan (5/4, ore 20.45);

-Juventus-Torino (4/4, ore 20.45);

-Inter-Bologna (5/4, ore 18).

*Impegni infrasettimanali: Inter eventuale andata Quarti Europa League il 9/4. Juve eventuale andata Quarti Champions League 7-8/4.

31a GIORNATA (10-11/4, date e orari ancora da definire):

-Lecce-Lazio;

-Milan-Juventus;

-Verona-Inter.

*Impegni infrasettimanali: Juve eventuale ritorno Quarti Champions League il 14-15/4. Inter eventuale ritorno Quarti Europa League il 16/4.

32a GIORNATA (18-19/4):

-Lazio-Sassuolo;

-Inter-Torino;

-Juventus-Atalanta.

33a GIORNATA (22/4):

-Udinese-Lazio;

-Spal-Inter;

-Sassuolo-Juventus.

34a GIORNATA (25-26/4):

-JUVENTUS-LAZIO;

-Roma-Inter.

*Impegni infrasettimanali: Juve eventuale Semifinale andata Champions League 28-29/4. Inter eventuale Semifinale Europa League 30/4.

35a GIORNATA (2-3/5):

-Lazio-Cagliari;

-Inter-Fiorentina;

-Udinese-Juventus.

*Impegni infrasettimanali: Juve eventuale Semifinale ritorno Champions League il 5-6/5. Inter eventuale Semifinale ritorno Europa League il 7/5.

36a GIORNATA (9-10/5):

-Verona-Lazio;

-Genoa-Inter;

-Juventus-Sampdoria.

37a GIORNATA (16-17/5):

-Lazio-Brescia;

-Inter-Napoli;

-Cagliari-Juventus.

*Impegni infrasettimanali: eventuale Finale Coppa Italia il 13/5.

38a GIORNATA​​​​​​​ (24/5):

-Napoli-Lazio;

-Juventus-Roma;

-Atalanta-Inter.

*Finale Champions League in data 30/5. Finale Europa League in data 27/5.