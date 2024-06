Lazio, Marcos Antonio saluta il Paok Salonicco: il Brasile nel futuro?

TUTTOmercatoWEB.com

Non resterà in Grecia. Marcos Antonio in queste ore ha detto addio, con una lettera sul proprio profilo Instagram, al Paok Salonicco dove in estate si era trasfeirito in prestito con diritto di riscatto. Parole di ringraziamento dopo un anno particolare passato tra infortuni e una continuità mai ritrovata, ma in cui è riuscito a laurearsi campione di Grecia e trovare con una certa costanza anche la via del gol. Un anno riassunto con l'ausilio delle immagini e delle parole: "È giunto il momento di salutare un luogo che mi ha accolto nel migliore dei modi! Ho vissuto momenti indimenticabili al PAOK, come vincere il titolo della Super League e grandi partite che abbiamo superato con il vostro sostegno! Non mi resta che ringraziarvi per tutto il vostro affetto e dirvi che sosterrò sempre il club, anche da lontano. È stato un piacere ed un onore indossare questa maglia!". Marcos Antonio farà così ritorno alla Lazio, ma il suo futuro dovrebbe essere lontano dalla Capitale. Nel suo destino, infatti, ci potrebbe essere il ritorno in Brasile con il Flamengo pronto a presentare un'offerta alla Lazio per riportarlo in patria.