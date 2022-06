Lazio, Marcos Antonio saluta lo Shakhtar: "Per me nuove sfide, ma non dimenticherò..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È approdato a Roma, si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato un contratto che lo lega alla Lazio per i prossimi anni. E per un'avventura che inizia ce ne è un'altra che si conclude per Marcos Antonio. Il brasiliano ha condiviso su Instagram un video di alcune sue giocate di quando vestiva ancora la maglia dello Shakhtar Donetsk. Poi ha scritto: "Gli addii non sono mai facili ma per un ciclo che inizia ce ne è un altro che finisce. Oggi dico addio allo Shakhtar, sono 3 anni che indosso questa maglia, posso solo ringraziare per tutto! Voi siete parte della mia storia. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al mio percorso. Grazie anche agli ucraini che mi hanno accolto così bene. Ora volerò verso nuove sfide, ma senza dimenticare tutto quello che ho vissuto con voi. Grazie mille!".

