Lazio, Marcos Antonio una risorsa in più: le statistiche contro lo Spezia

Si pretendeva di più, la risposta c'è stata. Marcos Antonio contro lo Spezia ha dimostrato di essere una risorsa utile per Maurizio Sarri. Il brasiliano ha avuto a disposizione 12 minuti (è entrato al 78' al posto di Cataldi) e li ha saputi sfruttare. Le statistiche pubblicate dalla Lega Serie A, tanto care al Comandante, mettono nero su bianco le doti dell'ex Shakhtar: 12 palloni giocati, 10 passaggi riusciti (100% di riuscita rispetto ai tentativi fatti), 7 palloni giocati in avanti andati a buon fine e 1 recupero. Inoltre Marcos Antonio è stato il più veloce in campo, sia tra i giocatori della Lazio che tra quelli dello Spezia, con una media di 11.19 Km/h. Corsa e tecnica al servizio della mediana. Sarri può contare su di lui.