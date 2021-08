Lazio, Marianella: "Società che sceglie molto bene i suoi giocatori"

Poco più di tre ore e scatterà il gong per la fine di questa sessione di calciomercato estiva. La Lazio fino ad ora oltre ai vari acquisti ha compiuto anche una grande cessione ovvero quella di Correa all'Inter. Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ha così commentato l'affare: "Correa? La Lazio ha una grande capacità, quella di saper scegliere molto bene i giocatori. L’Inter lo prende perché lo vede nella Lazio, l’Argentina lo convoca perché lo vede nella Lazio. La Lazio aveva visto un altro grande giocatore che è Kostic, purtroppo non arriverà, ma il club biancoceleste sa vedere molto bene i giocatori e li sa valorizzare".

