Sacchi: “La Lazio di Sarri è avanti rispetto alle altre. È un’orchestra”

RASSEGNA STAMPA - Le prime due giornate di Serie A sono andate, ora la sosta per le Nazionali e poi si ricomincia a pieno ritmo. È sempre il tempo per fare dei piccoli bilanci, le squadre si sono esposte abbastanza e si possono già percepire miglioramenti, cambiamenti e non. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Arrigo Sacchi ha fatto delle considerazioni in merito durante un’intervista e sulla Lazio ha dichiarato: “Ho visto due squadre che, per il modo di interpretare il calcio, sono più avanti delle altre. La Lazio di Sarri e il Milan di Pioli. La Lazio sta diventando un'orchestra dove tutti si muovono secondo lo spartito e seguendo il ritmo. Sarri è un grande stratega, ha commesso un solo errore: andare alla Juve, dove avevano idee diverse dalle sue”.

