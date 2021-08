Lazio, per Pepe Reina arrivano anche gli auguri della Uefa - VIDEO

Buon compleanno a Pepe Reina. L'estremo difensore della Lazio oggi compie 39 anni. Dopo gli auguri della società tramite i propri canali social, ora sono arrivati anche quelli della UEFA su Twitter. Il post recita: "Buon compleanno a Pepe Reina" accompagnato da un video emozionante in cui Pepe è chiamato a parare i calci di rigore nella semifinale di Champions League con la maglia del Liverpool FC. Il numero 25 della Lazio era ai Reds da sole tre stagioni quando entrò nella storia del club. L’estremo difensore spagnolo collezionò il record di gare consecutive senza subire reti (ben 11) e si rivelò un autentico maestro nell’arte di parare i rigori, come dimostrato in questo video. Nella clip riportata dalla UEFA viene mostrata la vittoriosa semifinale di Champions League contro il Chelsea FC del 2007 finita per 1-0 per la squadra di Reina.

