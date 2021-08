Calciomercato Sampdoria, Keita potrebbe tornare: i dettagli

Fino alla fine. Mancano poche ore e la finestra di calciomercato sarà prossima alla chiusura. Oggi l'Italia chiuderà i battenti alle ore 20:00 e nel frattempo, i club di Serie A sono a lavoro per puntellare le loro rose. Tra queste c'è anche la Sampdoria: un doppio colpo per rivoluzionare l'attacco. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX l'area tecnica blucerchiata lavora per mettere a disposizione di D'Aversa sia Gregoire Defrel che Keita Balde: si tratterebbe in entrambi i casi di un ritorno. Per quanto riguarda l'ex Lazio, la trattativa si è incanalata bene da un paio di giorni. Il suo agente Pastorello sta trattando la rescissione dell'ultimo anno di contratto con il Monaco. Poi ci sarà la firma di un triennale a titolo definitivo con la Samp. Solo qualche ora e D'Aversa avrà chiara la situazione legata all'attacco.

