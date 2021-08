Calciomercato, oggi la chiusura in Italia: ecco date e orari delle altre nazioni

CALCIOMERCATO - Ci siamo, oggi alle 20 ci sarà il gong al calciomercato in Italia. Le squadre entro quell'ora dovranno aver effettuato tutte le operazioni in entrata, fatta eccezione per i calciatori svincolati che potranno essere tesserati anche a mercato chiuso. Negli altri paesi europei le date e gli orari saranno diversi. Partiamo dalla Germania che chiuderà i battenti oggi, ma alle 18. Francia e Spagna si spingeranno fino a mezzanotte, mentre l'Inghilterra alle 23 (le 24 in Italia a causa del fuso orario). Ci sono anche alcuni paesi che hanno una chiusura posticipata e dove sarà possibile anche per i club italiani piazzare qualche calciatore in uscita. La Russia chiude il 7 settembre, mentre la Turchia l'8. Il Portogallo, invece, ha il calciomercato aperto fino al 22 settembre. Ecco lo specchietto completo:

ITALIA - 31 agosto ore 20

GERMANIA - 31 agosto ore 18

INGHILTERRA - 31 agosto ore 23 (24 in Italia)

SPAGNA - 31 agosto ore 24

FRANCIA - 31 agosto ore 24

RUSSIA - 7 settembre

TURCHIA - 8 settembre

PORTOGALLO - 22 settembre