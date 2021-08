Europa League, la nota della Lazio sulla vendita dei biglietti per le trasferte

In vista della ripresa dell'Europa League la società biancoceleste tiene a informare i propri tifosi circa la vendita dei tagliandi per le gare in trasferta. Di seguito le direttive: "La S.S. Lazio sconsiglia tutti i tifosi ad acquistare i biglietti viaggio per le trasferte della Uefa Europa League perché, al momento, la Uefa ha congelato la vendita dei settori ospiti. Comunicheremo tempestivamente un'eventuale apertura e modalità delle vendite".

