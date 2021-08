Lazio, Lucas Leiva maratoneta: contro lo Spezia è il giocatore che ha corso di più

RASSEGNA STAMPA - Sfinisce gli avversari, non li lascia respirare: avanti e indietro, a destra e a sinistra. Lucas Leiva è ovunque, ancora più del solito. Di lui in campo contro lo Spezia sembrava ce ne fossero almeno un paio. Ha lottato su ogni pallone, ne ha recuperati quattro e in generale è stato un incubo per i liguri: un muro per chiunque cercava di passare la linea di metà campo. A lui d'altronde è stato richiesto un sacrificio maggiore, necessario per sostenere la presenza delle cinque stelle Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson e Immobile. Sarri ha richiesto a tutti gli uomini offensivi uno sforzo in più in copertura, perché "altrimenti farli giocare tutti insieme è impossibile". Allo stesso tempo però questo nuovo assetto ha portato l'ex Liverpool a degli straordinari. Degli uomini dal centrocampo in su, lui è l'unico con caratteristiche prettamente difensive, quello con il compito di dare equilibrio a una squadra votata all'attacco.

MARATONETA CON LEIVA - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Leiva infatti è stato il giocatore ad aver percorso più chilometri nel corso della partita con lo Spezia, ben 11,357, davanti a Luis Alberto (11,079), Patric (10,955), Acerbi (10,279) e Hysaj (10,011). A Empoli era stato Felipe Anderson a primeggiare in questa speciale classifica, mentre l'ex Gremio non era nemmeno entrato nella Top 5. In quell'occasione, però, a centrocampo dal primo minuto era stato schierato Akpa Akpro e non il "Mago", le stelle in campo erano quindi quattro e non cinque. Con la formula a trazione anteriore, al 34enne brasiliano è richiesto un altro tipo di lavoro, molto più dispendioso. Lo conferma il fatto che per ritrovare l'ultima volta che si è piazzato al primo posto nella graduatoria dei chilometri percorsi occorre risalire alla stagione 2019/2020 (e nel mezzo era entrato solo in 7 circostanze nei primi cinque), per la precisione alla quindicesima giornata, quella all'Olimpico contro la Juve di Maurizio Sarri. In quella circostanza la Lazio di Simone Inzaghi si impose con il punteggio di 3-1 e Leiva chiuse quella gara con 11,913 chilometri percorsi, da leader assoluto del centrocampo. Sarri ha bisogno del miglior Lucas Leiva per esprimere il suo calcio e il brasiliano ha già risposto presente.



