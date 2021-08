Lazio, Felipe Anderson leader a Empoli: tutti i numeri

Felipe Anderson è tornato e il brasiliano sembra aver iniziato questa nuova stagione con l'aquila sul petto nel modo giusto. Sacrificio, corsa e il primo assist nell'esordio stagionale che ha permesso a Milinkovic di mettere la palla in rete e firmare il momentaneo pareggio contro l'Empoli nella gara che poi si è conclusa con la vittoria della Lazio.

I NUMERI - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Felipe è rimasto in campo per l'intera gara e nessuno ha percorso più km di lui: ben 11.73, più di Lazzari (10.961), di Luiz Felipe (10.949) e di Acerbi (10.877). Non solo, il brasiliano ha tenuto anche la velocità media più alta rispetto ai compagni di squadra ma anche agli avversari: 8.8 km/h lasciandosi dietro Haas (8.7 km/h) e Milinkovic (8.4). Suo il primato anche di palloni toccati: ben 99, undici in più di Hysaj e 20 in più di Milinkovic, che però è uscito al 70 minuto, e di Ricci.