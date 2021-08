Lazio, buon compleanno a Reina: Pepe spegne 39 candeline

Giornata speciale per Pepe Reina. Il portiere della Lazio oggi spegne 39 candeline. Nato a Madrid il 31 agosto 1982, l'estremo difensore ha indossato in carriera le maglie di Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan e Aston Villa. Il suo palmares con i club recita Coppa d'Inghilterra, Community Shield, Coppa di Lega Inglese, Coppa Italia, Bundesliga, 2 Coppe Intertoto e una Supercoppa Europea. Con la Spagna, vanta 36 gettoni con la Roja con cui ha vinto un Mondiale e due Europei. Da poco ha raggiunto anche un record con la maglia della Lazio nella sfida contro lo Spezia. Pepe con il passaggio vincente per Felipe Anderson è il portiere che ha fornito più assist (6) nei 5 top club europei dal 2007. Primi fra tutti sono arrivati gli auguri dalla società tramite Twitter: "Tanti auguri di buon compleanno a @PReina25! Il portiere biancoceleste spegne oggi 39 candeline".

Tanti auguri di buon compleanno a @PReina25!



Il portiere biancoceleste spegne oggi 3️⃣9️⃣ candeline pic.twitter.com/goxZNjIsGC — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 30, 2021

