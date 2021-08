Capello: “La Lazio di Sarri è spettacolare. Inter favorita”

La Serie A è ufficialmente ripartita a pieno ritmo, ora la sosta per le Nazionali ma al ritorno le squadre dovranno rimboccarsi le maniche e mettersi sotto per farsi trovare pronte ai vari appuntamenti futuri comprese le coppe europee. Fabio Capello, ex calciatore e allenatore, ha espresso le sue opinioni su diversi argomenti in un’intervista a IlGiornale.it.

INIZIO DI CAMPIONATO – “Mi sembra molto interessante per quanto concerne le squadre che puntano a vincere lo scudetto o ad andare in Champions League. Napoli, Roma Juventus, Inter, Milan e Atalanta, per me sono queste sei che si lotteranno l’accesso in Champions League, senza dimenticare la spettacolare Lazio di Maurizio Sarri. Se poi parliamo di campionato la mia favorita è l’Inter anche se purtroppo dobbiamo ancora aspettare le ultime decisioni di mercato per capire cosa farà la Juventus che con l’addio di CR7 perde 30 gol e un determinato numero di punti. Sono curioso di vedere se ci sarà un colpo finale”.

PUBBLICO – “Variabile positiva o negativa? Lo sarà ma solo per determinati giocatori e non per le squadre in generale. Il pubblico sarà variabile impazzita per i calciatori timidi che non hanno personalità ai quali viene il braccino, che non hanno voglia di rischiare. Senza pubblico si è liberi di testa, si sentono le urla dell’allenatore, il pubblico pesa…”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Europa League, la nota della Lazio sulla vendita dei biglietti per le trasferte

Mondo del giornalismo in lutto, si è spento Gianfranco Giubilo