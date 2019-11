Lazio, Marini: "Tutti avrebbero bisogno di Acerbi. Occhio al Sassuolo..."

Dopo la sosta, la Lazio volerà a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Ai microfoni di Radiosei ha parlato dei biancocelesti l'ex Giancarlo Marini: "Ho lavorato con il Sassuolo, ho fatto parte dello staff di Di Francesco. E' una realtà importante, tutt'altro che piccola. La proprietà è molto ambiziosa, ora la squadra si è consolidata in classifica. Ho iniziato a collaborare con loro il primo anno di Serie A. C'era difficoltà nel convincere i giocatori a venire a Reggio Emilia. Dopo è stato un crescendo, anche di investimenti e sotto il punto di vista tecnico fino ad arrivare all'Europa League. Io andavo a vedere le partite degli avversari e portavo le relazioni al mister. Magnanelli, Duncan, Peluso e Berardi, ho lavorato con tanti giocatori che ancora sono in primo piano. Ovviamente, anche Acerbi. Francesco è un ragazzo serio e applicato, la sua esperienza lo ha cambiato e si merita tutto il successo che sta ottenendo, non è un caso che sia in Nazionale. Il cambio con De Vrij non ha indebolito la Lazio. Non salta un allenamento, nè una partita, qualsiasi squadra ne avrebbe bisogno. Domenica il Sassuolo avrà assenze pesanti, resta una squadra buona a livello tecnico e ambiziosa. Hanno inserito giocatori di qualità, Caputo e Boga soprattutto. L'ultimo è difficile da marcare, perché quando punta l'avversario può mettere in difficoltà".

