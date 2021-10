Lazio - Marsiglia, è l'ora di Zaccagni: seconda da titolare per l'ex Verona

Mattia Zaccagni è in rampa di lancio. In Lazio - Marsiglia partirà titolare per la seconda dal suo arrivo alla Lazio. La prima a Istanbul non andò benissimo per i biancocelesti, ma da allora la squadra è cresciuta e ora Sarri vuole inserire anche l'ex Verona per avere una freccia in più in avanti. In questa prima parte di esperienza nella Capitale Zaccagni è stato particolarmente sfortunato: ha rimediato un infortunio alla coscia che l'ha tenuto fuori per 4 partite e poi ha dovuto rimandare di un paio di giorni il ritorno in gruppo a causa di qualche linea di febbre. Contro l'Inter l'esterno ha giocato 15 minuti, dando segnali positivi, come affermato ieri dallo stesso tecnico: "Se devo essere sincero sabato ha giocato pochi minuti ma ha fatto un grande ingresso, ha aiutato con qualche punizione guadagnata e in fase difensiva". In Europa League arriva un'altra grande occasione, tra l'altro alla viglia della 'sua' partita: domenica la Lazio sarà di scena a Verona e per Zaccagni ci sarà il primo ritorno in quello che fino ad agosto è stato il suo stadio. Con il Marsiglia l'occasione per arrivarci sulle ali dell'entusiasmo.

