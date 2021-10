Lazio-Marsiglia, Under: “Vogliamo vincere subito. Sui tifosi della Roma…”

“I tifosi della Roma erano fantastici ma posso dire che i migliori tifosi sono qui a Marsiglia”. Queste le parole di Cengiz Under ai canali ufficiali della Uefa. Manca poco al match tra Lazio e Marsiglia e inevitabilmente il fatto di dover tornare all’Olimpico fa riaffiorare qualche ricordo all’ex giallorosso in merito alla sua esperienza nella Capitale. Ha poi aggiunto: “Hanno un'influenza enorme. Appena si entra in campo, si resta colpiti dall'atmosfera, abbiamo l'impressione che stiano giocando al nostro fianco. Ho sempre sognato di giocare per tifosi così meravigliosi. E ora sto giocando davanti ai migliori tifosi d'Europa. Mi rende orgoglioso".

EUROPA LEAGUE - “Abbiamo una squadra molto giovane e stiamo andando nella giusta direzione. Vincere l'Europa League è ovviamente il nostro obiettivo, perché abbiamo un'ottima squadra. Ma penso che sia troppo presto per parlarne. Ma penso che ci qualificheremo per la fase a eliminazione diretta. Penso anche che tutto sarà molto più veloce per noi ora. L'importante è vincere subito le partite del nostro girone e guardare al futuro"

SAMPAOLI – “Sampaoli è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. L'allenatore è sempre un fattore molto importante per me e nell'ultimo anno e mezzo non è stato così. Ora sono felice di lavorare con lui, sto imparando molto. Il suo modo di fare le cose è davvero diverso: facciamo molto lavoro tattico e proviamo costantemente diverse soluzioni di gioco”

