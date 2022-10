Lazio, Martusciello su Provedel: "Ha l'occhio spiritato. Chiediamoci perché..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio stravince con lo Spezia e rende perfetta la domenica. Tra i tanti protagonisti in campo c'è Ivan Provedel che si è preso e conquistato i pali biancocelesti. Giovanni Martusciello ha parlato del portiere ex Spezia in conferenza stampa: "Come mai Provedel è arrivato ora su un grande palcoscenico dovremmo chiederci, non è un giorno che gioca. Noi siamo contenti di averlo preso e lo stesso è per Maximiano. Vengono allenati bene e sono due professionisti. E' arrivato qui con l'occhio spiritato, qualsiasi secondo di allenamento lo fa come se fosse l'ultimo".