Lazio, Marusic a LSC: "Felice del gol, era importante. Tifosi? Meritavano..."

Adam Marusic, autore del gol decisivo che ha consegnato la vittoria alla Lazio, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni dopo la rete e la corsa verso i tifosi presenti nel settore ospiti. Le sue parole: "Dove metterò il premio? È il mio primo, troverò lo spazio per lui. Sono molto contento per il premio e per i tre punti. Abbiamo giocato una partita difficile dopo la sconfitta con l’Inter in casa, venire qui e trovare forza e entusiasmo era difficile. Alla fine del primo tempo abbiamo segnato, poi loro hanno pareggiato e si sono chiusi dietro poi abbiamo segnato, menomale, e portiamo a casa questi tre punti importanti. Ora abbiamo l’Atalanta, dobbiamo guardare avanti e pensare a questa partita”.

“Quanto sono felice? Sono contento sicuramente, non segno tanto ma l’ho fatto in questo momento importante per la squadra. Se non avessimo vinto oggi sarebbe stata un’altra storia dopo la sconfitta di lunedì, questi punti sono fondamentali per noi. Voglio continuare così e rispondere sempre presente per la squadra e per il mister”.

“Cosa ho provato nella corsa verso i tifosi? Sono contento perché sono gol importanti, quando ho segnato sono andato verso di loro per festeggiare con loro. Era il mio unico pensiero, meritavano questo gol. Era giusto festeggiare con loro. Prossime gare? Dobbiamo pensare prima all’Atalanta perché è una gara difficile, sono forti e giocano bene. Poi penseremo alla prossima”.

