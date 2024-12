Lazio, Marusic a LSC: "Sconfitta pesante ma gli obiettivi non cambiano!"

TUTTOmercatoWEB.com

Un 6-0 per mano dell'Inter ai danni della Lazio. Tasto stop sul Monday Night, all'Olimpico gli uomini di Baroni escono sconfitti e buttano via tre punti e si allontanano dalla vetta della classifica. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Adam Marusic: “Abbiamo perso 6-0 in casa, è molto pesante, tutto questo fatto finora lo abbiamo fatto bene, purtroppo oggi è andata così, abbiamo giocato bene i primi 40 minuti poi è andata così. Dobbiamo analizzare la partita, vedere dove abbiamo sbagliato e provare a migliorare questi momenti in cui abbiamo sbagliato e guardare avanti con il Lecce. Un giocatore quando si vince o perde deve andare avanti, abbiamo perso un anno fa, in questo periodo siamo migliorati e cresciuti. È una sconfitta pesantissima, dobbiamo continuare a lavorare. Da domani dobbiamo pensare al Lecce, questo è il calcio dobbiamo dimenticare questa partita, da domani si pensa al Lecce. Obiettivi non cambiano? Nono, non cambiano sicuramente, dobbiamo dare tutto e crescere. Spero per i ragazzi che stanno male che possano tornare perch sono importanti”.