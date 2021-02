Lazio, Marusic tuttofare: una freccia in più per la difesa di Inzaghi 

Una delle poche note positive di Lazio - Bayern Monaco è rappresentata da Adam Marusic. Prestazione tra le migliori nelle fila biancocelesti, in una partita in cui il montenegrino ha ricoperto più ruoli. In avvio esterno sinistro nei 5 di centrocampo, poi centrale di difesa sul centro-sinistra, per finire sul centro-destra. Si è messo a completa disposizione di Simone Inzaghi, riuscendo a ottenere buone prestazioni in ruoli non propriamente suoi.

NUOVI SCENARI - Nella prima parte di stagione Marusic ha tolto le castagne dal fuoco per quanto riguarda l'out di sinistro. Il recupero di Lulic e gli infortuni di Fares avevano completamente sguarnito l'esterno, così Inzaghi aveva optato per il dirottamento del montenegrino. I risultati sono stati ottimi, con prestazioni in continua crescita su livelli superiori rispetto alle stagioni precedenti. Contro il Bayern Monaco a Marusic è stato chiesto un altro sacrificio: nel momento della sostituzione di Musacchio con Lulic è scalato nei 3 difensori centrali per la prima volta in carriera. Anche in questo caso, nonostante il pesante risultato incassato dalla squadra, la prestazione è stata di buon livello, tanto da far pensare a una nuova freccia nell'arco di Inzaghi. Nell'attuale emergenza difensiva Marusic può tornare utile anche in quella zona di campo, garantendo una rotazione in più al tecnico.

