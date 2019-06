Lazio, massimo riserbo sulle maglie: la Macron vuole un effetto sorpresa

C'è attesa, curiosità, voglia di scoprire quali saranno le maglie per la prossima stagione in casa Lazio. Due verranno svelate nella prima settimana di luglio, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ultima invece sarà presentata ad Auronzo di Cadore. Niente fughe di notizie sullo stile, la Macron quest'anno ha voluto mantenere l'effetto sorpresa non svelando nulla nemmeno ai rivenditori, che negli anni precedenti avevano potuto visionare in anticipo le maglie per effettuare l'ordine. L'unica cosa certa è che non verrà riproposta la maglia bandiera e che i colori saranno il celeste il bianco e il blu.

