Lazio, Mattei: "Belahyane? Mi piace molto. Sugli abbonamenti..."

Il giornalista di fede laziale Stefano Mattei è intervenuto in collegamento a Radiosei per parlare di Italia - Belgio, della riapertura della campagna abbonamenti da parte della Lazio e di Belahyane e Tchatchoua, accostati ai biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Italia - Belgio? È stata una partita dominata per 40′ dall’Italia, specialmente con i quinti di centrocampo che hanno messo in grande difficoltà le ali del Belgio. Poi un fallo sciocco di Pellegrini, subito il 2-1 e nel secondo tempo i belgi l’hanno pareggiata e hanno anche avuto da recriminare per un rigore netto non assegnato. Abbonamenti? Si potrebbero fare dei mini pacchetti di tre partite quando già si sa giorno e orario, potrebbe essere più attraente per il tifoso che lavora e non ha la garanzia di essere sempre presente allo stadio. Vanno studiate delle mosse particolari. Belahyane? Mi piace molto, è interessante, scoperto ancora una volta dal DS Sogliano. Tchatchoua ancora non mi convince, è ancora acerbo“.