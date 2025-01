Lazio, Mattei: "Casadei? Vent’anni che va così. La società non vuole..."

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della telenovela Casadei - Lazio, con il giovane centrocampista del Chelsea che sembra ormai a un passo dal Torino. Ecco le sue parole: “Ieri sera avevo anticipato Casadei al Torino. Sono 20 anni che va così. Io avevo qualche perplessità su Casadei, perché alla Lazio serve un mediano puro: l’ex Inter sembra più un trequartista. La realtà è che la Lazio non vuole, o non può, spendere un euro. Può solo prendere in prestito gratuito, con riscatto in due/tre anni. La mia sensazione è che l’indice di liquidità sia un alibi della società, che non vuole prendere nessuno. Credo sia una delle poche società in Italia. Chi si aspettava una Lazio intraprendente sulla squadra non conosce la storia degli ultimi 20 anni. Per il presidente Lotito viene prima il bilancio, poi la squadra. Bisogna anche capire come sta Patric. Si parla addirittura di operazione e stagione finita, ci sarebbe emergenza anche in difesa. Al presidente Lotito va riconosciuto la scelta dell’allenatore, difficilmente lo sbaglia. Però questi tecnici devono fare i salti mortali però, con il materiale fornito dalla società, più di troppo non posso fare. Dopodomani sarà una partita importantissima, ma giocata con i giocatori contati: ci saranno solo quattro difensori. Che parli Fabiani o Tare cambia poco, per lavorare con il presidente Claudio Lotito bisogna parlare come lui. La Lazio non potrà mai fare il salto di qualità che stanno provando a fare Napoli e Atalanta. Si vuole il minimo garantito”.