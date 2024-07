Lazio, Mattei: "Noslin e Tchaouna? Giocatori da scoprire. Io prenderei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista della Rai, Stefano Mattei ha commentato il mercato della Lazio fino a oggi, dopo gli annunci di Noslin e Tchaouna, proponendo anche alcuni nomi:

"La Lazio ha perso i giocatori di qualità che due anni fa avevano portato la Lazio al secondo posto.In compenso sono arrivati tre giocatori tutti da scoprire, se non vogliamo dire scommesse, che rischiano di sbilanciare il livello complessivo della squadra. Diciamo che dopo venti anni abbiamo capito che i giocatori importanti si trattano e quelli meno forti si acquistano. Noslin ha segnato cinque gol contro Juventus, Milan, Inter, Atalanta e Fiorentina. Questo significa che è un attaccante che ama aggredire gli spazi ed attaccare la profondità, ma che non ha la struttura per sfondare quando ci sono avversari che ti aspettano. Tchaouna mi sembra un giocatore interessante, ma è molto anarchico. Invece di prendere Dele-Bashiru avrei preso Colpani, in quel caso andresti sulla qualità certificata. Come quella che può assicurare anche per un solo anno Giacomo Bonaventura che si è svincolato dalla Fiorentina. Poi è chiaro che a determinare tutto sarà l’obiettivo che il club vorrà porsi. Se la Lazio si accontenta del piazzamento Europa League, perché non crea problemi dal punto di vista dell’equilibrio economico, ci può stare anche questa squadra. La Champions fa piacere, ma come sappiamo altera alcuni equilibri con le richieste di rinnovo dei calciatori".