Lazio, Mauri: "Con questa situazione possono cambiare gli equilibri"

Ogni partita sarà una battaglia per la Lazio, al momento in testa alla classifica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Con queste variazioni non si giocherà più una volta a settimana, qualcosa quindi cambia. Ma cambia anche per gli altri. Preparare una gara con cinque giorni è un conto, con sette un altro. Potrebbe cambiare qualcosa negli equilibri, starà all'allenatore preparare la gara a porte chiuse. Queste partite hanno l'aspetto di un'amichevole, non sarà facile. I giocatori dovranno metterci quel pizzico di concentrazione in più".

