Lazio, Mauri e la rovesciata col Napoli: "Non mi resi conto di quanto avevo fatto"

Il 7 aprile è una data che Stefano Mauri non dimentica. La mente va indietro nel tempo di otto anni fa, a una serata all'Olimpico che iniziò con le lacrime, pochi giorni dopo la scomparsa di Giorgio Chinaglia. La Lazio onorò alla grande la gara, battendo il Napoli: a metà ripresa, il 2-1 venne siglato da Stefano Mauri, di rovesciata. L'ex biancoceleste è tornato a parlare di quella prodezza: "Quel gol l'ho visto e rivisto. Lì per lì non mi resi conto di quello che avevo fatto. Dopo ho realizzato. La migliore rete della carriera? Indubbiamente. Sul podio metto anche il primo realizzato in un derby e uno contro l'Udinese, nel 2006".

RIPRESA - Sulla ripresa del campionato l'ex centrocampista ha espresso alcuni dubbi, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Per motivi economici si dovrebbe riprendere la stagione, ma è molto difficile - per Mauri - che questo accada. Sarebbe meglio, dunque, pensare già a quella nuova. Anche perché se si riprendesse a giocare e uscisse il caso di un altro giocatore positivo, bisognerebbe fermare tutto di nuovo. Nel caso in cui si riuscisse a riprendere il campionato, sarà come vivere una nuova stagione. Ci sarebbero mille variabili da considerare, anche per il fatto di dover giocare ogni tre giorni. "La Lazio potrebbe continuare a volare, ma potrebbe anche faticare". Chiamato a spiegare la Champons a chi non l'ha vissuta, Mauri pensa sia necessario anche solamente vedere i nomi delle squadre ed ascoltare l'inno. Tra i ricordi più belli, l'ex centrocampista ha inserito la partita al Camp Nou con l'Udinese e al Bernabeu con la Lazio.

