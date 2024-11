Lazio, Mauri: "Ero sicuro che Castellanos sarebbe venuto fuori. Baroni bravo a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il grande momento della Lazio sta entusiasmando i tifosi e tutto l'ambiente laziale. Tra questi ci sarebbe anche l'ex capitano biancoceleste e storico numero 6, Stefano Mauri che, intervenuto ai microfoni di ilposticipo.it, ha commentato il lavoro fatto fino a oggi da Marco Baroni:

"Trovare gli equilibri non è scontato. Baroni è stato bravissimo in questo. Castellanos ero sicuro che avrebbe fatto bene quest’anno. Quando hai davanti uno come Immobile fare bene è difficilissimo sia perché giochi poco, sia perché quando lo fai hai la pressione di dover rendere per forza. Ora che Ciro non c’è il Taty è più tranquillo, è stato responsabilizzato di più, è più tranquillo. E in campo si vede. Bene anche l’intesa con Dia, ma quando due giocatori sono bravi è facile che sia così. Credo fosse più difficile riuscire a ottenere la quadratura del cerchio: con Castellanos, Dia, Zaccagni, Nuno Tavares, Isaksen, tutti in campo".