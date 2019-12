Lazio, Mauri: "Lukaku sul mercato? Se sta bene, è lui il vice-Lulic..."

Il cammino pressoché perfetto della Lazio negli ultimi due mesi, non deve distogliere l'attenzione da qualche dubbio che ancora aleggia nella zona sinistra del campo. Tolto capitan Lulic, infatti, i biancocelesti soffrono con le alternative. Durmisi è partito verso Nizza, Lukaku pare sul mercato (ma è sempre in infermeria) e Jony non ha convincto del tutto. Ne ha parlato Stefano Mauri a Radiosei: "Quando sta bene, Lukaku è la prima alternativa a Lulic. Quelle poche volte in cui poteva scendere in campo, Inzaghi l'ha sempre preferito a Jony. La Lazio avrebbe voluto cederlo già da gennaio scorso, ma essendo sempre infortunato è difficile trovargli delle pretendenti. Berisha ha giocato poco, rendendo al di sotto delle aspettative. Penso che andare via possa fargli bene. Anche lui dovrebbe averlo capito. Comprare qualcuno sulla fascia sinistra? È una decisione che deve prendere Inzaghi. Quello che vediamo da fuori è che Jony ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Lulic. Ha grosse lacune in fase difensiva, mentre è forte tecnicamente, nel dribbling e nel cross. È un esterno offensivo".

