Lazio, Mauri: "Più difficile preparare la gara con il Napoli che il derby"

Sampdoria battuta, domani la Lazio scenderà in campo contro il Napoli. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Stefano Mauri: "Mi aspettavo una partita completamente diversa. Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria subiva pochi gol, la Lazio invece ha trovato subito il gol mettendo la gara su binari favorevoli. I biancocelesti sono stati bravi ad accelerare sempre e segnare continuamente. Con il Brescia e il Napoli non avevamo visto una squadra troppo in forma, ma è normale dopo la forza. Invece gli uomini di Inzaghi sono tornati in fretta sui ritmi che avevano prima delle vacanze. Napoli e derby? Sarà più difficile preparare la classifica con il Napoli piuttosto che quella con la Roma, i tempi sono più ridotti. Inzaghi secondo me ha alcuni dilemmi: squadra titolare o non con i partenopei? La Coppa Italia non è un impegno troppo ingombrante, non credo che una partita crei problemi a livello fisico e mentale ai giocatori".

